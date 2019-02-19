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Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

В Самаре вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке дать взятку полицейскому в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, 1 марта прошлого года самарец в здании отдела полиции №5 передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей - половину суммы взятки. 
19 февраля 2019, 09:46
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
В блогах: Зимой на Стрельную гору

В блогах: Зимой на Стрельную гору

Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в 
19 февраля 2019, 05:29
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Регионы России оказались не готовы к исполнению нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Проект предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки, перераспределение финансовых потоков от регионалов в пользу федеральных игроков, отмечается в документе. Но 

9 января 2019, 12:56
Самарский регоператор по вывозу мусора пообещал «наладить работу» в течение января

Самарский регоператор по вывозу мусора пообещал «наладить работу» в течение января

На территории Самарской области с 1 января вступил в силу новый закон о вывозе и переработки мусора. С этой даты в регионе заработал регоператор по перевозке ТБО
 
Как сообщает в твиттере "ЭкоСтройРесурс", за 1 января по Самаре вывезен 
2 января 2019, 02:41
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
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