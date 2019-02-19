Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем в режиме видеоконференции приняли участие все регионы страны. По словам премьера, процесс идет без серьезных сбоев. Субъекты Федерации сейчас продолжают внедрять у себя механизм, запущенный в начале года. Это сделали более 80 процентов регионов, в том числе Самарская область.
1 января 2019 года на территории Самарской области заработал единый региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Это было необходимо для синхронизации процессов обращения ТКО у одной компании и наведения порядка в отрасли. В частности, это должно помочь предотвратить появление новых свалок, а также провести рекультивацию существующих полигонов.
«Ежегодно в области необходимо перерабатывать 1 млн 800 тыс. тонн отходов. Для этих целей в ближайшее время будет внедрена комплексная система, позволяющая обрабатывать, утилизировать и размещать ТКО. Она будет представлять из себя три .современных экотехнопарка, каждый мощностью 500-600 тыс. тонн в год, и девять комплексов по переработке и захоронению отходов. Две сортировочных станции будут введены в эксплуатацию уже в первом квартале 2019 года», - пояснил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.
По области работают более 300 единиц спецтехники, а усилить работу компаний-перевозчиков и оперативно реагировать на запросы региональному оператору позволяет собственная техника.
Координировать действия региональных операторов на федеральном уровне будет компания «Российский экологический оператор». Об этом сообщил Дмитрий Медведев.
Также он отметил, что общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора.
«Эту тему надо держать на особом контроле, в том числе, конечно, Федеральной антимонопольной службе. Некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, я имею в виду целый ряд областей нашей страны. Это хорошая практика», - отметил в своем выступлении Дмитрий Медведев.
В Самарской области 480 тысяч жителей получат ежемесячную компенсацию за оплату услуг по вывозу мусора.
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