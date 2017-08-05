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В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.
Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
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28 июня 2017, 10:51
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Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале
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1 марта 2017, 02:10
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В Тольятти под суд отдали предполагаемого виновника смерти 3-летнего ребенка и его отца
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4 ноября 2016, 10:13
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24 октября 2016, 12:43
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21 мая 2015, 05:06
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В ДТП в Индии погибла туристка из России
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24 февраля 2014, 06:52
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В Самаре изъяли 5 тонн зараженной красной икры
В Самаре изъяли партию некондиционной красной икры. Экспертиза обнаружила в ней болезнетворные бактерии. Общий вес продукции - 5 тонн. По предварительной информации, икра поступила из Мурманской области. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности". По …
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28 декабря 2012, 11:31