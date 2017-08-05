Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале В выходные дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин попал в больницу. Он сломал руку во время отдыха на Байкале, передает 63.ru. На заводе сообщили, что ситуация под контролем. Маттин находится на лечении в Москве и на деятельности завода его временное отсутствие не …