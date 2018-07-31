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В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей
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31 июля 2018, 03:52
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Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов
500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.
Самара вошла в пятерку самых …
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31 июля 2018, 10:07
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Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого
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31 июля 2018, 09:02
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В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?
Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.
"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". …
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29 июля 2018, 11:36
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«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым
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27 июля 2018, 04:09