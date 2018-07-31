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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей

В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей

Самарские перекупщики стараются не упустить момент и выгоду: билеты на игру «Крыльев Советов» и ЦСКА продают с солидной наценкой. Сейчас на сайтах объявлений их можно приобрести без проблем, но за очень разные суммы, разбег составляет от 800 до 4000 тысяч 
31 июля 2018, 03:52
Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.

Самара вошла в пятерку самых 
31 июля 2018, 10:07
Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

«Крылья Советов» совместно с «Саратов-Холод Плюс» выпустили линейку мороженого под своим брендом. Новый партнер клуба - крупная компания с головным офисом в Саратове и 8 филиалами в Поволжском регионе и Южном федеральном округе. Ее сеть дистрибьюторов работает в Поволжском, Южном 
31 июля 2018, 09:02
В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи

В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?

Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.

"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". 
29 июля 2018, 11:36
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

В пятницу, 27 июля, в клубную заявку самарских «Крыльев Советов» был внесен Максим Канунников. 27-летний нападающий будет играть в составе команды до конца сезона 2018/2019. На поле футболист выйдет под номером 99, сообщили в клубе.

Напомним, что ранее он 
27 июля 2018, 04:09
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