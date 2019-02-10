Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летние родители и ребенок, которому исполнилось всего 5 месяцев, выехали из Сызрани в Тольятти рано утром в пятницу, 8 февраля. За рулем Hyundai Solaris находился отец. Отъехав около 8 километров от Сызрани перед машиной, как будто бы из ниоткуда, возникла LADA Priora. Вазовская легковушка вылетела на главную со второстепенной. За рулем последней находился молодой 26-летний водитель. Парень не убедился в безопасности маневра.
Столкновения избежать не удалось. После удара «кореянка» оказалась в правом кювете. По предварительным информации, в аварии пострадали мама и ребенок. Они находившиеся на заднем сиденье "Соляриса". По данному факту проводится проверка.
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