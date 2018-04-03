1
47
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.   8888888888            888b     d888  888b    888         d8888 
           d88P  Y88b        d88P            8888b   d8888  8888b   888        d88888 
                .d88P       d88P             88888b.d88888  88888b  888       d88P888 
 888  888      8888"       d88P    .d8888b   888Y88888P888  888Y88b 888      d88P 888 
 888  888       "Y8b.   88888888   88K       888 Y888P 888  888 Y88b888     d88P  888 
 888  888  888    888    d88P      "Y8888b.  888  Y8P  888  888  Y88888    d88P   888 
 Y88b 888  Y88b  d88P   d88P            X88  888   "   888  888   Y8888   d8888888888 
  "Y88888   "Y8888P"   d88P         88888P'  888       888  888    Y888  d88P     888 
      888                                                                             
 Y8b d88P                                                                             
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе,  покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела 

3 апреля 2018, 04:16
СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 
2 апреля 2018, 10:08
«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. 

28 марта 2018, 06:53
Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Вкладчики «АктивКапитал Банка», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут определены на конкурсной основе до 5 апреля. О времени, месте, форме 

29 марта 2018, 12:34
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

В России ставки по депозитам для населения достигнут минимума к концу следующего года, прогнозируют аналитики из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Предположительно, они закрепятся на уровне 5-6 процентов годовых. Снижение обусловлено дальнейшим уменьшением ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что к декабрю 

28 февраля 2018, 09:02
С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.

Ранее АСВ, как конкурсный управляющий «Волга-Кредит банка», установило, что до отзыва лицензии 
29 декабря 2017, 01:01
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

Финансовая организация лишилась лицензии 5 мая из-за неспособности удовлетворять требования вкладчиков.
Задержки выплат составляли 2 недели. На грядущем собрании будет определено общее число кредиторов, сформирован комитет пострадавших заимодателей, рассмотрен отчет о деятельности конкурсного управляющего и информация о финансовом состоянии банка.

26 октября 2016, 04:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх