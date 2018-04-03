«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате выдачи кредитов техническим юридическим лицам и замещения ликвидных активов на задолженность последних. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими обслуживать долг. Кроме того, информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных экс-топ-менеджерами «Эл банка», была направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для принятия соответствующих процессуальных решений. Напомним, «Эл банк» был лишен лицензии в мае 2016 года за неисполнение профильных федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также за неспособность удовлетворить требования кредиторов. Банк на 80 процентов принадлежал Анатолию Волошину и его супруге. Размер установленной задолженности учреждения, по данным АСВ, достигал 5 с половиной миллиардов рублей.
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29 декабря 2017, 01:01
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26 декабря 2017, 08:48
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