Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел в сторону Кинеля между путями. В один из моментов навстречу «пешеходу» ехали два грузовых поезда. Машинист одного из них засигналил. Одновременно стал сигналить и другой грузовик - он экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Мужчина попал в габарит локомотива, в результате чего был сбит и скончался на месте.
По данным прокуратуры, с 16 по 28 апреля в зоне ответственности Линейного отдела полиции на станции Похвистнево, в которую входит и место сегодняшней ЧП, произошло еще три случая, в которых граждане получили травмы при контакте с подвижным составом.
"В случае выявления нарушений закона или обстоятельств, способствовавших травмированию, будут приняты меры к их устранению и привлечению виновных к ответственности", — подчеркнули в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
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