Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани 27 марта в Сызрани произошло ЧП. Около 11:00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях в районе улицы Магистральной в одной из цистерн обнаружена утечка метанола.



На место были вызваны специалисты аварийно-спасательной службы города. Они оцепили …