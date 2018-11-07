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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
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7 ноября 2018, 10:50
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11
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Экс-руководителя ДУИ Самары Дмитрия Феоктистова арестовали за взятку
В Подмосковье арестован бывший самарский чиновник Дмитрий Феоктистов, который ранее возглавлял городской департамент управления имуществом, а в 2017-м году стал заместителем главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям. Феоктистова обвиняют в получении взятки в 2,8 млн рублей, сообщает "КоммерсантЪ".
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7 ноября 2018, 08:11
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Многодетную мать из Жигулевска поймали на мошенничестве
Жительница Жигулевска стала фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии следствия, 45-летняя женщина незаконно получила 100 тысяч рублей от государства. По данным силовиков, она обратилась в госучреждение с заявлением назначить ей единовременную денежную выплату, которая полагается …
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6 ноября 2018, 11:58
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19-летнего парня из Сызрани задержали за угон двух авто
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6 ноября 2018, 10:49
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Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях
МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а …
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20 августа 2018, 02:22
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Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях
Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в …
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23 июля 2018, 12:57
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Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти
Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях.
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.
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11 июля 2018, 12:04
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Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания …
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25 апреля 2018, 11:14