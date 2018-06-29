На подготовку Самары к чемпионату мира по футболу было выделено 50 миллиардов рублей. Эту цифру озвучил врио министра экономического развития и инвестиций региона Александр Кобенко. По его словам деньги поступали как из федерального, так и из регионального бюджета.
32 миллиарда рублей потратили на развитие инфраструктуры. Было построено 23 км дорог и еще 213 – отремонтировано. В Самаре появились два пятизвездочных отеля. Аккредитацию прошло 382 места размещения гостей на 14 тысяч номеров.
Также, Кобенко отметил, что экономический эффект от подготовки к мундиалю составил 72 миллиарда рублей. В регионе созданы тысячи рабочих мест, часть из которых сохранится и после завершения мундиаля.
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