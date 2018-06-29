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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»
29 июня 2018, 10:23
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

19 июня 2018, 09:03
«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до 
13 июня 2018, 10:32
К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре отреставрируют 300 памятников культурного наследия. Из областной казны на это выделят более 2 млрд. 200 млн. рублей. В первую очередь приведут в порядок фасады зданий , расположенных по 

18 апреля 2016, 05:58
В Самарской области стартовала профориентационная акция

В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"

Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.

Профориентационная работа традиционно в Самарской области 
14 мая 2015, 03:20
В Самаре на базе ПГСГА будут готовить спортивных психологов

В Самаре на базе ПГСГА будут готовить спортивных психологов

Такое предложение было внесено на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы, которое состоялось 20 января. Депутаты готовят проект обращения в Министерство спорта РФ. На данный момент ни один вуз страны не готовит таких специалистов, сообщила 

23 января 2014, 02:54
Гаджи Гаджиев: «Новичков в команде пока нет»

Гаджи Гаджиев: «Новичков в команде пока нет»

Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к новому сезону. Первый сбор команда проводит в Самаре. «Всё идёт по плану, игроки набирают форму. Новичков в команде пока нет», - рассказал «Тотальному футболу» главный тренер «Крыльев» Гаджи Гаджиев. Подробности смотрите в  программе «Тотальный 

25 июня 2013, 12:43
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