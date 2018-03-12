Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».
Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских автобусов «МАЗ». Они могут перевозить до 72 пассажиров, 27 из которых могут ехать сидя. Автобусы оборудованы опускающимися пандусами. Салоны автобусов спроектированы так, что несмотря на небольшие размеры, там есть удобная площадка, на которой можно без проблем перевозить даже большие детские коляски.
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