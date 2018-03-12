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Материалы по теме:

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте 

5 марта 2018, 03:09
На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

В Самару на ЧМ-2018 по футболу отправят 60 автобусов из Тольятти. Речь идет о современных «Волгабасах», работающих на газомоторном топливе, сообщает мэрия Автограда. В настоящее время чиновники прорабатывают вопросы оснащения подвижного состава специальным оборудованием, а также допуск водителей к участию в 

23 февраля 2018, 09:03
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.

«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».

Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы 

20 февраля 2018, 11:32
Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.

Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. 
16 февраля 2018, 02:57
Самара получит 100 новых белорусских автобусов

Самара получит 100 новых белорусских автобусов

13 февраля на площади Славы в Самаре прошла презентация новых автобусов МАЗ, которые город должен получить в ближайшее время. Ключи от трех машин врио главы региона Дмитрию Азарову вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко. Всего 

13 февраля 2018, 05:36
В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

1 февраля вступают в силу нововведения в движении трамвайных маршрутов.
1 февраля 2018, 10:29
Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Продолжается скандальная эпопея с поставкой в Самару новых автобусов. История началась в конце 2015 года. Лизинговая компания, с которой был заключен муниципальный контракт, вовремя поставила только 38 автобусов из 43-х. В то же время, контракт финансировался из трех источников - 

1 февраля 2018, 07:03
На въезде в Самару МАЗ влетел в строительную яму, есть фото

На въезде в Самару МАЗ влетел в строительную яму, есть фото

Сегодня, 9 октября, рано утром в Самаре на пересечении Московского и Красноглинского шоссе в аварию попал грузовик МАЗ.
 
По словам очевидцев, большегрузная фура ехала на высокой скорости, и водитель не справился с управлением. Машина угодила в яму, вырытую в 
9 октября 2016, 04:24
В Тольятти груженный бетонными блоками «МАЗ» протаранил две «Газели» и две Lada

В Тольятти груженный бетонными блоками «МАЗ» протаранил две «Газели» и две Lada

На Обводном шоссе в Автограде во вторник, 9 сентября, около 11 часов утра произошло ДТП с пятью автомобилями. По предварительной информации, загруженный бетонными блоками «МАЗ», двигавшийся со стороны трассы «М-5» в направлении Тольятти, столкнулся на перекрестке с грузовой «Газелью». Большегруз протащил микроавтобус 
10 сентября 2014, 10:11
В Самарской области женщине оторвало руку карданным валом грузовика

В Самарской области женщине оторвало руку карданным валом грузовика

В Сызранском районе на участке трассы «М-5» при движении на автомобиле пострадала женщина. 41-летняя тольяттинка двигалась на иномарке за грузовиком. Внезапно у "МАЗа" отлетел карданный вал и попал в лобовое стекло Nissan.
Женщину-водителя госпитализировали в больницу Сызрани. Ей был поставлен 

1 мая 2014, 02:13
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