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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Полицейские из российской столицы нашли британского болельщика, которого родственники искали по всей России. Мужчина жив и здоров, и сейчас находится в одной из столичных гостиниц.

"В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В 
12 июля 2018, 10:42
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
С 2019 года стадион

С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области

С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
12 июля 2018, 02:19
Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона

Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"

В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. 
12 июля 2018, 11:35
Где сделают платные парковки в Самаре

Где сделают платные парковки в Самаре

Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.

Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером 
11 июля 2018, 02:30
Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Озвучены цены на билеты и абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне 2018/2019. Базовая стоимость клубного абонемента составит 4000 рублей. Для тех болельщиков, кто покупал их на прошлый сезон, действует скидка - им придется заплатить 3600 рублей. Пропускной документ 
11 июля 2018, 01:30
7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.

По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля 
11 июля 2018, 11:41
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Самарская область досрочно погасила кредиты на сумму в 2,4 миллиарда рублей. По данным регионального минфина, в первом квартале 2018 года в бюджет губернии поступило свыше 32 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост собственных доходов казны 

24 апреля 2018, 03:04
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

Самарская область ради экономии сдаст часть  дорог общего пользования в управление федералам. Речь идет о трассах, которые являются продолжением федеральных магистралей. Это 61 км обводной дороги Самары от трассы М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград», а также 34 км обводной автодороги 

16 апреля 2018, 11:08
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