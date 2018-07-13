Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным



"В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В … Полицейские из российской столицы нашли британского болельщика, которого родственники искали по всей России. Мужчина жив и здоров, и сейчас находится в одной из столичных гостиниц."В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В