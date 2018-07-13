Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, заявил вице-губернатор Александр Фетисов.
После Чемпионата мира по футболу "Самара Арена" станет домашней для клуба "Крылья Советов". При этом на содержание грандиозного объекта необходимо в год 500 миллионов рублей. Принято решение, что в течение 5 лет расходы на содержание стадиона будут субсидироваться из средств федерального бюджета. Областные власти уже предложили, чтобы на 45-тысячнике проходили международные матчи с участием сборной России и финалы еврокубков. Впрочем, пока точно известно лишь о 20 играх, которые до конца сезона пройдут с участием "Крыльев" в Самаре.
- Многое, конечно, зависит и от игры, но на такой стадион люди будут ходить с удовольствием, я уверен. Наша старая добрая арена "Металлург" более 30 тысяч собирала на матч, а здесь совершенно другой уровень комфорта, это один из самых современных стадионов, - рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
На "Самара Арена" будут проходить и форумы детского спорта. Ближайший из них запланирован на 25 июля на тренировочных площадках в рамках матчей финального турнира "Лето с футбольным мячом". Будут наполняться и подтрибунные площади, и сооружения у «последней мили». Сюда переедут фитнес-центр, танцевальные студии, центр спортивной медицины, параолимпийский центр, команды по пляжному футболу, пляжному волейболу и теннису. Зимой планируется организовать самый большой в городе каток. На фанзоне и улице Куйбышева уже через год повторится Латинский карнавал.
- Есть у нас замыслы и по новым активностям, которых у нас не было — например, дискотеки на пляже, - поделился планами врио вице-губернатора. - Есть очень много идей интересных, креативных идей, которые появились после Чемпионата мира.
Что же касается тренировочных площадок около "Самара Арены", а также около "Русской охоты" в Красноярском районе и в Тольятти, где во время мундиаля занимались национальные сборные, то они уже этой осенью будут переданы детским спортивным школам. Чтобы поля прослужили дольше, травяной газон здесь заменят искусственным покрытием.
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