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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
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Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики Airbus показали воздушное такси

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Визуально аппарат чем-то напоминает квадрокоптер. Машина 
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ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
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NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
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