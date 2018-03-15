Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской службой, отелями, организаторами ЧМ-2018 и другими заинтересованными пользователями для обслуживания клиентов. Чтобы получить аккредитацию, автомобиль должен быть технически исправным и иметь опознавательные знаки в виде шашечек и желтого фонаря такси на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе и разрешение на перевозку. Стаж водителя должен составлять не менее трех лет, он должен хорошо ориентироваться в Самаре и знать основные достопримечательности города и адреса крупных отелей, также за ним не должно быть штрафов. Дополнительным требованием является наличие терминала считывания пластиковых карт, чтобы клиенты могли расплачиваться безналичным способом.
Таксисты, уже прошедшие аккредитацию, смогут заменить свой автомобиль на другой, но при этом на него также потребуется свидетельство. Печать одного свидетельства в типографии обойдется в 40 рублей. Поэтому на проведение работ власти планируют выделить около 40 тысяч рублей.
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