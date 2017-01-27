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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Суммарное число пользователей Сети за прошлый год не изменилось. Об этом информируют российские эксперты.
Общее количество людей старше 16 лет, которые используют рунет, осталось на уровне 84 млн человек. До нынешнего момента число клиентов в РФ последовательно увеличивалось. В последние 

27 января 2017, 11:14
Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного 

27 января 2017, 09:25
Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
25 января 2017, 04:44
Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарское издание «Парк Гагарина» обратилось в Европейский суд по правам человека с жалобой на Минюст России, который включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. Издательство никогда не получало ни копейки из-за рубежа, заявил главный редактор ресурса Сергей Курт-Аджиев.
20 января 2017, 12:00
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
В России стартовало тестирование государственного мессенджера

В России стартовало тестирование государственного мессенджера

Специальный государственный мессенджер, создание которого осуществляли российские программисты, уже проходит тестирования. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко.
Как отмечается, первоочередной задачей считалось появление такого интернет-мессенджера, который может учесть цели и 

19 января 2017, 01:45
Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли

Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли

В Тольятти полицейские разыскали 17-летнего подростка, ушедшего из дома 30 ноября. Пропавшего искали на чердаках и в подвалах жилых домов, в ТЦ и компьютерных клубах. Оказалось, что все это время он жил у знакомых, сообщили в понедельник, 12 декабря, в 

13 декабря 2016, 06:38
Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Самаре 12-летняя девочка стала жертвой изнасилования у себя дома. Преступление было совершено в октябре 2016 года. Уголовное дело возбуждено по двум статьям «Изнасилование» (статья 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет» (статья 
8 декабря 2016, 04:20
Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей

Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей

Международные издания написали про айтишника Ивана Квятковского, который отомстил хакерам, взломавшим компьютер его родителей. При включении, на мониторе возникало сообщение о том, что ПК заражен вирусом. Пользователям предлагалось перейти на страницу техподдержки. Там загружалось предложение о покупке ПО для защиты 

18 августа 2016, 03:05
В Англии за атаку на сайт провайдера TalkTalk задержали подростка

В Англии за атаку на сайт провайдера TalkTalk задержали подростка

По мнению британских полицейских, провайдер проявил нерасторопность, обратившись к правоохранителям с заявлениям лишь на следующий день. TalkTalk является поставщиком интернет-услуг и телефонии. Есть вероятность того, что в результате действий хакера был открыт доступ к данным всех пользователей. Оценив всю серьезность 
27 октября 2015, 11:53
СМИ: Найден способ перехватывать сообщения «ВКонтакте» через Wi-Fi

СМИ: Найден способ перехватывать сообщения «ВКонтакте» через Wi-Fi

В отечественных средствах массовой информации появились сведения, что российский хакер научился взламывать переписку «ВКонтакте». Перехват СМС-сообщений происходит через сеть Wi-Fi.
Следует сказать, что ранее пользователи сети были твердо убеждены: их личная переписка находится под очень надежной защитой.
Называется фамилия хакера. 
19 октября 2015, 06:17
Хакеры могут взломать компьютер через торрент-трекеры

Хакеры могут взломать компьютер через торрент-трекеры

В торрент-трекерах найдена уязвимость, с помощью которой хакер сможет провести DDoS-атаку через чужие компьютеры.

ПК, на котором запущен торрент-клиент, такой как BitTorrent Sync, uTorrent и Vuze, становится одним из  участников ботнета, проводящего атаки. IP-адрес компьютера, с которого произошел запуск 
18 августа 2015, 05:49
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