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Онлайн-аудитория в РФ перестала расти
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27 января 2017, 11:14
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки
В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
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25 января 2017, 04:44
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Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека
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20 января 2017, 12:00
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Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек
Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
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20 января 2017, 11:19
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В России стартовало тестирование государственного мессенджера
Специальный государственный мессенджер, создание которого осуществляли российские программисты, уже проходит тестирования. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко.
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19 января 2017, 01:45
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Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли
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13 декабря 2016, 06:38
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Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
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8 декабря 2016, 04:20
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Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей
Международные издания написали про айтишника Ивана Квятковского, который отомстил хакерам, взломавшим компьютер его родителей. При включении, на мониторе возникало сообщение о том, что ПК заражен вирусом. Пользователям предлагалось перейти на страницу техподдержки. Там загружалось предложение о покупке ПО для защиты …
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18 августа 2016, 03:05
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В Англии за атаку на сайт провайдера TalkTalk задержали подростка
По мнению британских полицейских, провайдер проявил нерасторопность, обратившись к правоохранителям с заявлениям лишь на следующий день. TalkTalk является поставщиком интернет-услуг и телефонии. Есть вероятность того, что в результате действий хакера был открыт доступ к данным всех пользователей. Оценив всю серьезность …
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27 октября 2015, 11:53
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СМИ: Найден способ перехватывать сообщения «ВКонтакте» через Wi-Fi
В отечественных средствах массовой информации появились сведения, что российский хакер научился взламывать переписку «ВКонтакте». Перехват СМС-сообщений происходит через сеть Wi-Fi.
Следует сказать, что ранее пользователи сети были твердо убеждены: их личная переписка находится под очень надежной защитой.
Называется фамилия хакера. …
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19 октября 2015, 06:17
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Хакеры могут взломать компьютер через торрент-трекеры
В торрент-трекерах найдена уязвимость, с помощью которой хакер сможет провести DDoS-атаку через чужие компьютеры.
ПК, на котором запущен торрент-клиент, такой как BitTorrent Sync, uTorrent и Vuze, становится одним из участников ботнета, проводящего атаки. IP-адрес компьютера, с которого произошел запуск …
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18 августа 2015, 05:49