В Тольятти полицейские разыскали 17-летнего подростка, ушедшего из дома 30 ноября. Пропавшего искали на чердаках и в подвалах жилых домов, в ТЦ и компьютерных клубах. Оказалось, что все это время он жил у знакомых, сообщили в понедельник, 12 декабря, в …