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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
 
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
 
По предварительным 
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В Самарской области «товарняк» снес Opel

В Самарской области «товарняк» снес Opel

В четверг, 9 августа, в Самарской области произошло столкновение легковушки и поезда. О нем стало известно в 02:11. Авария случилась на неохраняемом нерегулируемом переезде на 1300-м километре Куйбышевской железной дороги. Там столкнулись грузовой поезд № 1146 и иномарка Opel Insignia.
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, сто произошло за четверг зрителям расскажут журналисты и ведущий Сергей Сергеев. По традиции предлагаем ознакомиться со списком главных тем выпуска:

- Зачистка силовиков. В Самарской области за 
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но 

9 августа 2018, 01:59
В блогах: еще один неприятный сюрприз от

В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"

Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.

"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему 
8 августа 2018, 05:38
90% страхового возмещения получили вкладчики самарского

90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"

Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау

В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау

Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей 
8 августа 2018, 09:24
В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре женщину, работавшую судебным приставом за посредничество во взяточничестве. По материалам дела, она предложила одному из должников разрешить все его проблемы с законом. Мужчину не выпускали за границу, а судебный пристав посоветовала ему уладить вопрос за 
6 августа 2018, 02:39
С самарского «Авиакора» не стали взыскивать 1,5 млрд рублей

С самарского «Авиакора» не стали взыскивать 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны в удовлетворении иска о взыскании 1,5 млрд рублей с самарского завода "Авиакор".

Военные с 2014 года требуют с авиапроизводителей деньги в качестве неустойки по госконтракту на поставку самолетов Ту-154М. Как установили судьи, самарское 
4 августа 2018, 05:41
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

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Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами

Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами




В Самаре судебные приставы провели рейд по взысканию задолженностей среди частных предпринимателей в рамках акции "Узнай о своих долгах". Наличие неоплаченных налогов проверяли по базам данных. Говорят, подобные рейды проводятся 
27 июля 2018, 02:24
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