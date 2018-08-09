В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"



"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему … Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка."Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему