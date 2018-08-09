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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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В Самарской области «товарняк» снес Opel
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9 августа 2018, 09:07
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"
Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.
"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему …
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8 августа 2018, 05:38
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау
Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей …
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8 августа 2018, 09:24
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки
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6 августа 2018, 02:39
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С самарского «Авиакора» не стали взыскивать 1,5 млрд рублей
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4 августа 2018, 05:41
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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами
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27 июля 2018, 02:24