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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

Необычную картину наблюдали вчера, 2 июня, самарские водители на дороге города. Рядом с постом ДПС, который на въезде в областной центр в поселке Зубчаниновка, расположились не только машины, но и... горы мяса. Очевидцы засняли необычное зрелище на видео и предположили, 
3 июня 2018, 04:20
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
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