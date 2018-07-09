|
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой
На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не …
|
26 июня 2018, 09:10
|
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области
|
20 июня 2018, 03:35
|
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу
|
3 июня 2018, 04:20
|
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области
|
18 апреля 2018, 03:33
|
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре
В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.
«На коробках с …
|
6 апреля 2018, 02:33
|
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
|
16 ноября 2017, 03:36
|
Самарцев травят опасным мясом?
|
28 апреля 2017, 12:44