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Материалы по теме:

Самарские дороги отремонтируют через суд

Самарские дороги отремонтируют через суд

Суд удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района к самарской мэрии, департаменту градостроительства и МП "Благоустройство". Надзорный орган потребовал привести дороги на подведомственной ему территории в надлежащее эксплуатационное состояние.
В марте и мае прокуроры и горГАИ провели совместную проверку, в результате которой 

21 августа 2017, 05:40
В Новокуйбышевске оскорблённый мужчина убил собутыльника 3-литровой банкой и ножом

В Новокуйбышевске оскорблённый мужчина убил собутыльника 3-литровой банкой и ножом

Новокуйбышевский горсуд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого по статье УК РФ «Убийство». Речь идёт об инциденте, произошедшем минувшей весной.

Как установили следователи, 5 марта подсудимый в ответ на оскорбление со стороны друга, с которым распивал алкоголь, ударил 
20 августа 2017, 02:10
Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

35-летний ранее судимый мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями.
19 августа 2017, 03:20
Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

В городе Кинель Самарской области родителям детей, издевавшихся над котенком и снимавших весь этот процесс на видео, вынесли предупреждение, а также поставили на учёт в полиции по делам несовершеннолетних.
 
Живодёрки пытались жестоко убить котёнка, транслируя всё происходящее в одной 
19 августа 2017, 02:14
Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

В Самаре продолжают судить предполагаемых участников одного из крупнейших в стране организованных преступных сообществ, которое занималось сбытом дизайнерских наркотиков - спайса и солей. Напомним, только в нашем регионе по уголовному делу проходит 22 человека. В основном это молодые парни и девушки. 

18 августа 2017, 07:45
Самарскую школу оштрафуют на 100 000 рублей

Самарскую школу оштрафуют на 100 000 рублей

Служители Фемиды Октябрьского района Самары оставили без изменения решение мирового суда о взыскании штрафа с городской самарской школы номер 41 "Гармония". Напомним, надзорные органы посчитали, что денежные взносы, которые делают родители школьников, собираются незаконно. На образовательное учреждение наложили штраф - 

18 августа 2017, 05:38
Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

18 августа Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова.
18 августа 2017, 04:13
На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
 
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и 
16 августа 2017, 10:41
Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

В Самарском гарнизонном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Полицейский с женой Екатериной приехал в свой дом в поселке Смышляевка. По версии 

20 июня 2017, 10:59

"Нас приходили грабить или убивать?"

Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в 

20 июня 2017, 05:47
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда 
8 июня 2017, 03:53
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
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