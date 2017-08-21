56 лет лишения свободы в колонии строго режима на четверых. Такое наказание запросили гособвинители для фигурантов дела о нападении на семью начальника Отрадненского отделения полиции Дмитрия Вашуркина.
Они сами - потерпевшие. По крайней мере, так указали во встречном иске подсудимые. Один из фигурантов Эрнст Яцуненко уверял, что показания в ходе следствия из него и соучастника Даниила Елтышева выбивали.
Эрнст Яцуненко, подсудимый:
- Прошу просмотреть видеозапись нашего задержания, которая прямо указывает на состояние нашего здоровья непосредственно перед тем, как из нас начали выбивать показания. В момент задержания у Елтышева и у меня на лице ничего не присутствует. В момент допроса у Елтышева на голове присутствуют ссадины на лбу, она образовалась откуда?
Однако, доводам подсудимого служители Фемиды не поверили, ходатайство о возбуждении уголовного дела отклонили. Напомним, кровавая расправа над супругами Вашуркиными случилась в декабре 2016 года. Четверо пьяных мужчин в магазине обратили внимание на золотую цепочку на шее ранее им не знакомого Дмитрия Вашуркина и решили отобрать ее. Проследили за семьей - ехали за молодыми людьми вплоть до дома в Смышляевке. Сначала напали на Дмитрия, когда на помощь выбежала Екатерина - с ней расправились уже в доме. Удары потерпевшим наносили сначала руками и ногами, затем- топором. Начальник Отраднинского отделения полиции выжил - чудом.
Дмитрий Вашуркин, потерпевший, начальник Отрадненского отдела полиции:
- Я лежу уже в луже крови, Катя там тоже, оттуда крики доносятся. Когда я лежал на левом боку и уже не мог подняться. Видел фрагмент, как стоит Яранкин, смотрит на меня и с каким-то ехидством, спокойствием и какой-то удовлетворенностью улыбается. Елтышев продолжает меня избивать ногами. Я только чувствую, как он меня бьет по ногам, по рукам, пробивает обувью. Бьет мне под левую руку и попадает мне как раз в левый глаз. У меня опять волна крови. И я начинаю в ней захлебываться. И еще несколько ударов, и потом очень сильный удар, жесткий. И все, я отключаюсь после этого.
Гособвинение запросило для подсудимых - Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко, Даниила Елтышева и Андрея Пермякова - в общей сложности 56 лет лишения свободы на четверых - за разбойное нападение и убийство. Также в деле фигурирует Кристина Чистякова - она укрывала преступление и помогла избавиться подсудимым от улик - от золотой цепочки и окровавленной куртки.
Владимир Негуляев, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области:
- После того, как Яранкин совершил убийство, он высказал мысль, что необходимо поджечь дом, от чего Елтышев и Яцуненко отказались, поскольку их умыслом не охватывалось совершение убийства. Это полностью совершил по своей инициативе Яранкин, он совершил убийство.
Яранкину грозит до 25 лет лишения свободы за убийство и разбой, Елтышову - 13 лет, Яцуненко - 10, Пермякову - 8, гособвинение настаивает на том, чтобы подсудимые отбывали наказание в колонии строго режима. Чистякова должна будет выплатить штраф - 50 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура поддержала гражданские иски потерпевших - матери и супруга убитой Екатерины Вашуркиной. Моральный и материальный вред они оценили в 6 с лишним миллионов рублей.