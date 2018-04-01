Мэрия Самары объявила тендер по определению подрядчика, который поставит для нужд муниципального горзеленхоза шмелей. Информация о торгах появилась на сайте госзакупок
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На эти цели чиновники готовы выделить 208 тысяч рублей. В материалах тендера не уточняется, для чего им потребовались насекомые. По всей видимости, их будут использовать для опыления.
Согласно техзаданию, подрядчику на эти деньги нужно передать заказчику 56 шмелиных семей. Поучается, цена одной будет составлять порядка немногим более 3700 рублей.
Для транспортировки выберут насекомых в стадии активного роста без признаков вредителей, болезней и повреждений. Шмелей предоставят в ульях с белковым и углеводным кормом. Транспортировать их должны будут в особых условиях при температуре от 17 до 20 градусов.
Шмели, как и пчелы, опыляют растения и цветущие травы. Причем своим трудолюбием они не уступают, а наоборот, превосходят пчел. Жизненный цикл шмелей начинается намного раньше, чем у остальных насекомых за счет шерстки, еще снег не сошел. Шмели почти не жалят. Поэтому из-за малой агрессивности они широко использоваться на садово-дачных участках.
Шмели, как и пчёлы, занимаются сбором нектара и дают мёд. Его количество ограничено, поскольку насекомые не делают больших запасов на зиму. Дело в том, что шмелиная семья живёт всего одно лето. Осенью все насекомые погибают, кроме нескольких оплодотворенных молодых маток, которые зимуют и в апреле начинают строить гнездо, откладывают яйца и заводят новую семью. Пчелы такими способностями не обладают. Им приходится зимовать огромным дружным коллективом. Число особей в пчелиной семье перед началом зимовки сокращается примерно в 2 раза – с 6 до 3 тысяч. За зиму пчелы съедают более половины запасённого в летние месяцы меда. К слову, жизненный цикл пчелы летом составляет всего 1 месяц. Таким образом, шмель – лучшая «рабочая лошадка» в отрасли опыления культур.