Ученые: люди начали есть мед и использовать воск уже 9 тысяч лет назад Британские ученые пришли к выводу, что древние пчеловоды появились на Земле уже 9 тысяч лет назад. Об этом говорят следы пчелиного воска на останках глиняной посуды, которые были найдены в ходе археологических раскопок на территории Европы, Среднего Востока и Северной …