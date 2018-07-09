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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

В воскресенье днем, 8 июля, в Тольятти из окна дома на улице Куйбышева, 38, с высоты седьмого этажа упал мужчина-пенсионер. Это произошло в поселке Шлюзовой. 
 
«Приехали скорая и полиция, но медики уже ничем не смогли помочь. Родственники в истерике», -
9 июля 2018, 08:29
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи 

4 июля 2018, 05:30
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
3 июля 2018, 02:08
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
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