|
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области
|
9 июля 2018, 09:45
|
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти
|
9 июля 2018, 08:29
|
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
|
6 июля 2018, 10:20
|
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
|
6 июля 2018, 08:56
|
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело
Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи …
|
4 июля 2018, 05:30
|
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
|
4 июля 2018, 09:47
|
Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа
|
3 июля 2018, 02:35
|
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
|
3 июля 2018, 02:08
|
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело
|
29 июня 2018, 03:27
|
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
|
29 июня 2018, 02:58
|
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
|
27 июня 2018, 11:22
|
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
|
22 июня 2018, 03:18