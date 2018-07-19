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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Сейчас треть жителей Самарской области живет в хрушевках и «ленинградках» постройки 60-70-годов прошлого века. 10% населения обитают в «сталинках» постройки 30-50-х годов прошлого века, 6% – в ветхом и аварийном жилье (в основном, в домах, построенных до 1930 года), 7% 
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Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

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В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

18 мая 2018, 03:27
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей-сирот, следует из сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры – 1 миллион 300 тысяч рублей, площадь - 33 квадратных метра. Это соответствует примерно 40 тысячам 

8 мая 2018, 03:10
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
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