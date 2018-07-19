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Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке
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9 июля 2018, 08:09
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Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля
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28 июня 2018, 08:01
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28
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В Самаре подорожало вторичное жилье
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15 июня 2018, 08:01
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
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6 июня 2018, 02:18
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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти
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8 мая 2018, 03:10
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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
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19 марта 2018, 11:17