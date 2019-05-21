Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы Курьезный случай произошел на днях с жительницей Сызрани. Девушка готовилась к пляжному сезону и захотела приобрести новый купальник. Однако найти вещь нужной модели и расцветки у нее не получалось.



Как-то раз она шла по улице и заметила, что на …