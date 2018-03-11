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Материалы по теме:

В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день

В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день

В Самаре за день отравились газом шесть человек в трех разных квартирах. Четверо пострадавших – дети, двое - взрослые. Об этом сообщает сайт samru.ru со ссылкой на данные Средневолжской газовой компании.

В четверг, 1 февраля, около 11 часов 
2 февраля 2018, 11:17
Самара: двое детей и 3 взрослых отравились газом в квартире

Самара: двое детей и 3 взрослых отравились газом в квартире

В Самаре отравились газом пятеро человек, в том числе двое детей. Информация о происшествии поступила в оперативные структуры в ночь на 27 ноября.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Мориса Тореза. Пострадали 70-летняя бабушка, мужчина и женщина, а 
27 ноября 2017, 10:41
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53
В самарской квартире нашли тело молодой девушки

В самарской квартире нашли тело молодой девушки

Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления 
31 января 2017, 09:57
При обрушении моста в Красноярском крае пострадали люди

При обрушении моста в Красноярском крае пострадали люди

ЧП случилось на юге Красноярского края в понедельник днем. В городе Минусинске при проведении ремонтных работ обрушился один из пролетов моста, в результате чего  шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Один из них доставлен в реанимацию.
Известно, что вышеупомянутый 
14 марта 2016, 04:52
В Самаре бесследно пропала кандидат в депутаты

В Самаре бесследно пропала кандидат в депутаты

В Самарской области 4-е сутки продолжаются поиски 18-летней студентки социологического факультета отделения журналистики Самарского государственного университета Анны Бондаревой.

Напомним, 22 июля рано утром она ушла с дачи в Красноярском районе, где отдыхала с друзьями. Как пишут СМИ, девушка 
27 июля 2015, 03:55
Двух жительниц Красноярского края унесло на надувном матрасе в Хакасию

Двух жительниц Красноярского края унесло на надувном матрасе в Хакасию

Инцидент произошел из-за сильного ветра, сообщили в местном ГУ МЧС.

Две женщины 32 и 34 лет решили отдохнуть в районе Красноярского водохранилища. Они легли на надувной матрас и через какое-то время стали быстро удаляться от берега. Знакомый женщин обратился 
29 июня 2015, 12:30
Самолет в Игарке не мог примерзнуть к взлетной полосе

Самолет в Игарке не мог примерзнуть к взлетной полосе

Вчера, 25 ноября, в прессе появились сообщения о том, что в аэропорту Игарки Красноярского края произошло ЧП: при -52 градусах самолет примерз к взлетной полосе. Примерзшее шасси не давало лайнеру совершить взлет. В момент происшествия на борту находилось около 70 

26 ноября 2014, 03:28
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