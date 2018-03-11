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В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день
В Самаре за день отравились газом шесть человек в трех разных квартирах. Четверо пострадавших – дети, двое - взрослые. Об этом сообщает сайт samru.ru со ссылкой на данные Средневолжской газовой компании.
В четверг, 1 февраля, около 11 часов …
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2 февраля 2018, 11:17
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Самара: двое детей и 3 взрослых отравились газом в квартире
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27 ноября 2017, 10:41
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом
Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет …
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3 октября 2017, 10:53
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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При обрушении моста в Красноярском крае пострадали люди
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14 марта 2016, 04:52
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В Самаре бесследно пропала кандидат в депутаты
В Самарской области 4-е сутки продолжаются поиски 18-летней студентки социологического факультета отделения журналистики Самарского государственного университета Анны Бондаревой.
Напомним, 22 июля рано утром она ушла с дачи в Красноярском районе, где отдыхала с друзьями. Как пишут СМИ, девушка …
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27 июля 2015, 03:55
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Двух жительниц Красноярского края унесло на надувном матрасе в Хакасию
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29 июня 2015, 12:30
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Самолет в Игарке не мог примерзнуть к взлетной полосе
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26 ноября 2014, 03:28