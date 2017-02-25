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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинам, есть фото и видео
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25 февраля 2017, 03:33
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В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание
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25 февраля 2017, 03:10
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
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20 февраля 2017, 09:37
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Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
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2 января 2017, 04:30
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
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28 сентября 2016, 12:07
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В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз
В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, …
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22 сентября 2016, 06:08
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Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь
В Самарской области возбуждено уголовное дело факту нелегального производства алкогольной продукции. Как сообщает областное ГУ МВД, в помещении одного из складов на территории Ставропольского района оперативники обнаружили и изъяли более 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Там же находилось все необходимое …
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16 августа 2016, 02:03
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В автокатастрофе в Самарской области погибла семья из Татарстана
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5 июля 2013, 10:18