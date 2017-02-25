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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинам, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако аварии принесла немало проблем 
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В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание

23 февраля, в день Защитников отечества, в Самаре произошло очередное ДТП, которому способствовало «отличное» состояние городских дорог. Авария произошла на улице Дачной, рядом с домом №20.

Как пишут «Самарские водители», автомобилист на Opel начал парковаться на автостоянке. Когда иномарка 
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

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За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь

Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь

В Самарской области возбуждено уголовное дело факту нелегального производства алкогольной продукции. Как сообщает областное ГУ МВД, в помещении одного из складов на территории Ставропольского района оперативники обнаружили и изъяли более 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Там же находилось все необходимое 

16 августа 2016, 02:03
В автокатастрофе в Самарской области погибла семья из Татарстана

В автокатастрофе в Самарской области погибла семья из Татарстана

В Самарской области в результате ДТП погибла супружеская пара из Татарстана и их малолетний ребенок.

Авария произошла в четверг, 4 июля, примерно в 21:30 в Ставропольском районе. На автодороге «Тольятти – Димитровград» неподалеку от населенного пункта Новая Бинарадка столкнулись «Приора» и 

5 июля 2013, 10:18
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