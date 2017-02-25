Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинам, есть фото и видео На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако аварии принесла немало проблем …