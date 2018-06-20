2
41
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая 

20 июня 2018, 01:20
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

В Самаре с 22 июня откроются речные пассажирские перевозки по Волге по маршруту Поляна имени Фрунзе – Гаврилова поляна и в обратном направлении. Рейсы будут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. От пристани «Поляна Фрунзе» по понедельникам будет только один 
18 июня 2018, 02:24
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск выиграл грант в 80 миллионов рублей. Он получил эти деньги, став одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Октябрьск вышел на состязание с проектом реконструкции пляжа. По мнению его 

30 мая 2018, 09:42
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый 

18 мая 2018, 01:25
Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

В Самаре на подготовку к пляжному сезону в городском бюджете предусмотрено 35,3 миллиона рублей, сообщили чиновники. На пляжах города установят 1393 единицы пляжного оборудования - на 103 больше, чем в 2017 году. Сейчас берег Волги, где традиционно устраивают официальные пляжи, 
17 мая 2018, 08:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх