В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.
Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После этого началась подготовка к купальному сезону. Полностью обновили пляжное оборудование: туалеты, кабинки для переодевания, душевые, зонтики, урны и спасательные пункты.
«В этом году пляжное оборудование было обновлено. Более 900 единиц оборудования было завезено, что на 103 единицы больше, чем в 2017 году. Информационные стенды продублированы на трех языках», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
В 2018-м году в Самаре будут официально работать 8 пляжей. Купальный сезон официально открыт на 1-й, 2-й и 4-й очередях самарской набережной, в Загородном парке, у санатория Можайский, на улице Советской армии. На Полевом и Некрасовском спусках территории оборудованы для маломобильных граждан.
А вот в двух районах Тольятти, Автозаводском и Центральном, купаться пока запрещено. По данным регионального Роспотребнадзора, вода там не соответствует установленным нормам. В Самаре официально пока не отрыты пляжи на Красной глинке и Барбошиной поляне.
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