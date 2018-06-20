Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны В Самаре с 22 июня откроются речные пассажирские перевозки по Волге по маршруту Поляна имени Фрунзе – Гаврилова поляна и в обратном направлении. Рейсы будут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. От пристани «Поляна Фрунзе» по понедельникам будет только один …