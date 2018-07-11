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Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
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6 июля 2018, 09:52
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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
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5 июля 2018, 10:41
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В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт
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3 июля 2018, 10:18
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
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28 июня 2018, 02:57
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия …
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30 апреля 2018, 05:57