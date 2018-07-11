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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
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Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

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В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт

В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт

Перед походом в кино лучше не забывать дома паспорт. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает право кассирам требовать у потенциальных зрителей паспорт. Документы будут просить в случае сомнений в том, что его возраст соответствует установленной возрастной категории фильма.
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
25 июня 2018, 02:53
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
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