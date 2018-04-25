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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло 
25 апреля 2018, 08:47
Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

24 апреля в Москве пройдет финал конкурса красоты «Мисс Великая Россия 2018». Он собрал 50 самых красивых девушек со всей страны. Не обошлось и без прекрасной представительницы Самарской области. За обладание короной борется Лилия Капитонова.

Сейчас девушки усиленно готовятся 
23 апреля 2018, 09:22
Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге 

15 ноября 2017, 10:15
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
В России разоблачат лжебедняков

В России разоблачат лжебедняков

Минтруд предложил учитывать все доходы россиян и наличие у них собственности при назначении социальных пособий. Ведомство совместно с депутатами Госдумы приступило к подготовке соответствующих поправок в так называемый закон о персонифицированном учете. Реализация программы позволит эффективно мониторить население на предмет 

9 октября 2017, 08:04
Росстат: реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год

Росстат: реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год

Реальные располагаемые расходы российских граждан продолжают снижаться, несмотря на небольшую положительную экономическую динамику. Такие выводы сделали эксперты Росстата.
По данным специалистов ведомства, в январе-июле 2017 года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. И 

18 августа 2017, 11:08
Драмтеатру в Сызрани дадут еще 45 миллионов рублей

Драмтеатру в Сызрани дадут еще 45 миллионов рублей

На реконструкцию Сызранского драмтеатра дополнительно требуется 45 миллионов рублей, сообщил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в ходе рабочей встречи глава сызранской администрации Николай Лядин.

Работы в культурном центре не только Сызрани, но и ближайших муниципалитетов ведутся по личному поручению 
17 июля 2015, 12:48
Теплотрассы и котельные Сызрани отдадут ВоТГК?

Теплотрассы и котельные Сызрани отдадут ВоТГК?

Мэрия Сызрани и Волжская территориальная генерирующая компания ведут переговоры о передаче компании теплотрасс и котельных города, пишет «Маленькая Сызрань» со ссылкой на главу администрации Николая Лядина. По его словам, ВоТГК может прийти на местный рынок через участие в учредительных документах 
28 мая 2015, 03:50
Главой администрации Сызрани стал Николай Лядин

Главой администрации Сызрани стал Николай Лядин

Только что на внеочередном заседании местной Думы был утвержден глава администрации Сызрани.
Напомним, на пост претендовало 6 кандидатов - директор благотворительного фонда «Солидарность» Сергей Каримов, военный пенсионер и блогер Сергей Советкин, нынешний председатель сызранской Думы Николай Лядин, бывший сити-менеджер Юрий 

14 ноября 2013, 02:17
Главой администрации Сызрани будет утвержден Николай Лядин

Главой администрации Сызрани будет утвержден Николай Лядин

Конкурсная комиссия предложила нового главу администрации Сызрани. Первое лицо Сызрани выбирается сегодня на внеочередном заседании местной Думы. На пост претендовало 6 кандидатов - это директор благотворительного фонда «Солидарность» Сергей Каримов, военный пенсионер и блогер Сергей Советкин, нынешний председатель сызранской Думы 

14 ноября 2013, 01:55
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