Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал 6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.
Из недвижимости сызранский градоначальник владеет 20-ю сотками земли, двумя квартирами площадью 72 и 68 квадратных метров, жилым домом площадью 275 квадратных метров, а также нежилой постройкой площадью 1120 квадратных метров.
Список транспортных средств Николая Лядина составляет: Lexus RX-450, моторная лодка Giladivs, катер Karnic и два прицепа.
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