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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
 
За уборку дворов отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Своевременность и качество расчистки - на контроле административных комиссий, глав районов и департамента городского хозяйства и экологии. Мониторинг - 

8 декабря 2016, 10:23
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
По данным синоптиков, вчера самарская Объединенная гидрометеорологическая станция зарегистрировала 14,8 миллиметров выпавшего снега. Этот показатель стал рекордным за последние 4 года – 

4 декабря 2016, 03:31
В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку 

28 ноября 2016, 10:56
На Самарскую область надвигается ледяной дождь

На Самарскую область надвигается ледяной дождь

Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных 

12 ноября 2016, 02:25
В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
 
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось 
2 мая 2016, 09:42
В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега

В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега

Вчера, 29 января, на оперативном совещании при главе Самары было принято решение об организации дополнительного пятого полигона для вывоза снега. Новый объект должны открыть на следующей неделе в поселке Зубчаниновка. Туда из областной столицы смогут вывезти более 150 тысяч тонн 
30 января 2016, 11:29
В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

Об этом говорили в понедельник на совещании в городской администрации. С отчетами об уборке дорог и крыш домов от снега выступили главы районов и руководитель департамента ЖКХ и экологии.

С начала января в Самаре выпало более 170% от месячной 
26 января 2016, 03:06
В блогах: Спасибо коммунальным службам Самары

В блогах: Спасибо коммунальным службам Самары

Блогер Сергей Игуменов выразил благодарность коммунальным службам Самары: "Сегодня мне надо было приехать к 8 утра в детскую поликлинику областной клинической больницы. Я отнёсся к задаче серьёзно. Положил в салон снеговую лопату. На всякий случай, если где застряну - 
15 января 2016, 08:56
В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев

В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев

В областной столице уже несколько часов наблюдается шквалистый ветер. Последствия непогоды уже успели ощутить на себе рядовые граждане. В городе встал электротранспорт. Упавшие на провода деревья повредили контактную сеть, вследствие чего на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии встали трамваи, 

29 августа 2014, 06:06
Непогода стала причиной эвакуации 19 самарцев с островов

Непогода стала причиной эвакуации 19 самарцев с островов

Непогода - сильный ветер и похолодание - стала причиной эвакуации отдыхающих с островов, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области. В выходные на Волге разразился настоящий шторм. В результате некоторые владельцы судов не рискнули выходить на открытую воду и решили вызвать спасателей 

29 июня 2014, 10:10
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