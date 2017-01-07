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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27
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В ближайшие дни Самару накроет метель
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6 января 2017, 03:13
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В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов
Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
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8 декабря 2016, 10:23
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3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега
Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
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4 декабря 2016, 03:31
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В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим
Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку …
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28 ноября 2016, 10:56
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На Самарскую область надвигается ледяной дождь
Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных …
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12 ноября 2016, 02:25
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В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей
Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось …
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2 мая 2016, 09:42
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В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега
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30 января 2016, 11:29
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В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой
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26 января 2016, 03:06
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В блогах: Спасибо коммунальным службам Самары
Блогер Сергей Игуменов выразил благодарность коммунальным службам Самары: "Сегодня мне надо было приехать к 8 утра в детскую поликлинику областной клинической больницы. Я отнёсся к задаче серьёзно. Положил в салон снеговую лопату. На всякий случай, если где застряну - …
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15 января 2016, 08:56
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В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев
В областной столице уже несколько часов наблюдается шквалистый ветер. Последствия непогоды уже успели ощутить на себе рядовые граждане. В городе встал электротранспорт. Упавшие на провода деревья повредили контактную сеть, вследствие чего на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии встали трамваи, …
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29 августа 2014, 06:06
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Непогода стала причиной эвакуации 19 самарцев с островов
Непогода - сильный ветер и похолодание - стала причиной эвакуации отдыхающих с островов, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области. В выходные на Волге разразился настоящий шторм. В результате некоторые владельцы судов не рискнули выходить на открытую воду и решили вызвать спасателей …
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29 июня 2014, 10:10