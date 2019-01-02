Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, пенсионерка шла в сторону своего дома, когда к ней подбежал неизвестный и попытался «рывком» вырвать из рук сумку. Однако 60-летняя женщина среагировала мгновенно, она лишь покрепче схватилась за свое имущество двумя руками и громко закричала. Горе-грабитель счел за лучшее убежать, но был пойман старшим полицейским межрайонного отдела вневедомственной охраны по Тольятти Сергеем Морозом. Прапорщик полиции был не на работе. И по счастливой случайности проходил мимо, когда услышал женский крик.
Страж порядка догнал грабителя и удерживал его до приезда полиции.
Как признался 40-летний злоумышленник, ранее не однократно судимый за "наркоту", сумку хотел похитить, чтобы затем ее сбыть и купить «бухло». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь подозреваемому могут «выписать» новую «путевку» в места «не столь отдаленные» на срок до 4-х лет.
|
Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку
|
3 ноября 2018, 03:08
|
«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД
|
16 сентября 2018, 03:56
|
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
|
4 сентября 2018, 02:22
|
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
|
3 сентября 2018, 03:34