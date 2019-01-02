6
41
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

19-летнего парня доставили в больницу. ЧП произошло на Полевой.
3 ноября 2018, 03:08
«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

В Тольятти на улице Зеленая местный житель пытался ограбить автомобиль «Лада Калина». Он разбил стекло и стал копаться в автомобиле. Именно в этот момент в этот момент он попал в поле зрения патруля ДПС.
 
Заметив приближающихся полицейских, воришка попытался 

16 сентября 2018, 03:56
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх