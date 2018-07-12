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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
С 2019 года стадион

С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области

С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
12 июля 2018, 02:19
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в 
12 июля 2018, 12:05
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.

10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и 

9 июля 2018, 08:41
В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA

В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA

«Футбол в сердце города» самарцы смогут посмотреть еще до 22 июня включительно. Сегодня, 20 июня, на Международном фестивале болельщиков FIFA гостей ожидает насыщенная программа вечера.
В 19:00 пройдут состязания по настольному футболу, в 19:30 стартует концертная программа. В 8 часов 

20 июня 2014, 04:34
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