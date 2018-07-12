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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
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12 июля 2018, 02:38
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С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
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12 июля 2018, 02:19
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
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12 июля 2018, 12:05
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре
Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
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12 июля 2018, 10:40
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10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 08:41
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В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA
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20 июня 2014, 04:34