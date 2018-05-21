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Материалы по теме:

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет 
19 мая 2018, 05:48
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также  большой спрос на 
25 января 2018, 01:26
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это 

11 декабря 2017, 08:09
В России для электромобилей введут бесплатные парковки

В России для электромобилей введут бесплатные парковки

Владельцам гибридных и электрических авто могут предоставить своеобразные льготы в виде бесплатных парковок и более щадящих транспортных сборов, отмечают в Минприроды. По информации ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.
Как отметил министр, до 90% вредных веществ воздуха в 

7 декабря 2017, 04:17
Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

В областном министерстве транспорта сообщили, что число поездок в общественном транспорте по социальным картам будет увеличено с 60 до 90. Новый лимит будет введен с 1 ноября, передает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, в начале года власти региона приняли ряд 
24 октября 2017, 12:46
В Самаре отремонтируют бани

В Самаре отремонтируют бани

В Самаре до конца ноября отремонтируют две общественные бани, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о бане №1 на Пионерской, 45, и №22 на Стандартной, 100. Тендер объявил гордепартамент потребительского рынка товаров и услуг. Работы оцениваются в 3,5 
11 октября 2017, 09:41
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
Как информируют в администрации Железнодорожного района, определенные неудобства в этой связи ждут жителей поселка Шмидта. Впрочем, поступить иначе нельзя, поскольку оборудование этого заведения сейчас 

12 мая 2017, 11:44
В городских банях Самары введут новые тарифы

В городских банях Самары введут новые тарифы

Мэрия Самары установила новые тарифы на помывку в об­щих отделениях муниципальных бань. Действовать они начнут с 1 марта этого года. Цена билета увеличится и составит 210 рублей. Ветераны Великой Отечест­венной войны, инвалиды пер­вой и второй группы, пенсионе­ры, многодетные семьи, сироты 

1 февраля 2017, 12:05
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