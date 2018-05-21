В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам, многодетным семьям, неработающим пенсионерам по старости. Перечисленные категории граждан оплачивают услугу лишь частично - примерно половину. Льготники - это наиболее активный сегмент, они составляют почти 75 процентов от числа всех посетителей. На сегодняшний день на балансе МП осталась одна прачечная и всего девять бань. Для сравнения: в начале 1990-х их было почти в четыре раза больше. Многие учреждения сначала были сданы в аренду либо заложены в банк в качестве обеспечения. Затем через различные схемы вообще выведены из муниципальной собственности.
|
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
|
21 мая 2018, 01:35
|
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
|
21 мая 2018, 10:35
|
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
|
21 мая 2018, 09:57
|
В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно
Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет …
|
19 мая 2018, 05:48
|
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
|
2 апреля 2018, 10:12
|
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей
В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также большой спрос на …
|
25 января 2018, 01:26
|
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество
|
11 декабря 2017, 08:09
|
В России для электромобилей введут бесплатные парковки
|
7 декабря 2017, 04:17
|
Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября
В областном министерстве транспорта сообщили, что число поездок в общественном транспорте по социальным картам будет увеличено с 60 до 90. Новый лимит будет введен с 1 ноября, передает портал «Волга-Ньюс».
Напомним, в начале года власти региона приняли ряд …
|
24 октября 2017, 12:46
|
В Самаре отремонтируют бани
|
11 октября 2017, 09:41
|
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани
Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
|
12 мая 2017, 11:44
|
В городских банях Самары введут новые тарифы
|
1 февраля 2017, 12:05