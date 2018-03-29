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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«28 марта в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Значение предыдущего максимума – 8,6 миллиметра осадков было зарегистрировано в 2001 …
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29 марта 2018, 09:36
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области
В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает …
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28 марта 2018, 09:52
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Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
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27 марта 2018, 02:25
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
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19 марта 2018, 11:44
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Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове
Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.
Сотрудники …
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5 марта 2018, 06:13
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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
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5 марта 2018, 09:17