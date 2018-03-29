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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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«28 марта  в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Значение предыдущего максимума – 8,6 миллиметра осадков было зарегистрировано в 2001 
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По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
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Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
23 марта 2018, 05:32
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Ночью в Самаре боролись с последствиями снегопада. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Ночью 19 марта улицы Самары от снега убирали 358 машин.  Всего в течение суток 

19 марта 2018, 11:44
Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.

Сотрудники 
5 марта 2018, 06:13
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
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