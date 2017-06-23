7
52
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  8888888b.   8888888b.   888       888                 888      
 888   o   888  888   Y88b  888   Y88b  888       888                 888      
 888  d8b  888  888    888  888    888  888       888                 888      
 888 d888b 888  888   d88P  888   d88P  888       88888b.   .d8888b   88888b.  
 888d88888b888  8888888P"   8888888P"   888       888 "88b  88K       888 "88b 
 88888P Y88888  888 T88b    888 T88b    888       888  888  "Y8888b.  888  888 
 8888P   Y8888  888  T88b   888  T88b   888       888  888       X88  888 d88P 
 888P     Y888  888   T88b  888   T88b  88888888  888  888   88888P'  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Сегодня по решению суда под домашний арест до 16 июля взят депутат Красноярского района Егор Важов. Народного избранника подозревают в растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в период с июля 2014 года по май 2015-го он, будучи директором «Многофункционального 

23 июня 2017, 02:45
«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую 

22 июня 2017, 03:52
Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 

22 июня 2017, 10:15
Водитель

Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку

Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не 
21 июня 2017, 09:16
В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
В Самаре раскрыто дело черных риелторов на 90 млн рублей

В Самаре раскрыто дело черных риелторов на 90 млн рублей

Самарская полиция завершила расследование самого крупного за последние годы дела «черных риелторов». 53 фигуранта, более 90 миллионов рублей ущерба. Организаторами преступного сообщества, по версии следствия, были две женщины, руководящие профильными агентствами. Одна из них - директор «Азбуки недвижимости» Ирина Тюменцева. 

15 июня 2016, 12:15
В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

Сотрудниками полиции Самары задержаны двое местных жителей 25-и и 32-х лет. Они подозреваются в убийстве 51-летней женщины, передает портал Волга-Ньюс. Подозреваемые уже признались в убийстве и показали, где спрятали тело.

По предварительной версии следователей, задержанные являются лишь исполнителями. Есть 
18 февраля 2016, 09:42
В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

6 февраля она ушла из дома и не вернулась. Уже тогда у следствия были основания для предположений о криминальной смерти женщины.
18 февраля 2016, 03:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна