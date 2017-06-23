Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.
По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и дом втайне от их реальной собственницы Татьяны Кладчиковой. В 2015-ом году украла ее паспорт, оформила поддельные документы на нынешних соседей по скамье подсудимых и продала недвижимость на улице Г. Димитрова и проспекте Кирова за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Прежняя хозяйка узнала об афере от соседей и поплатилась за это жизнью.
По просьбе Цаплиной, Юрий Пятериков и Никита Дроков увезли потерпевшую Кладчикову на машине в Красноармейский район в поля. Несколько раз выстрелили из травматического пистолета марки "ИЖ-79-9Т", а потом задушили. За убийство им обещали 300 тысяч рублей.
По уголовному делу провели более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков.
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