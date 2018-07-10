За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других потенциально опасных предметов - ножниц, «заточек» и т.д.
Каждый день судебные приставы работают в 75 судах региона. Они обязаны обеспечивать порядок и безопасность сотрудников и посетителей зданий. Обычно люди, которые пытаются пройти в суд с запрещенными предметами, выкладывают их добровольно и оставляют за закрытыми дверями. Но есть и те, кто активно сопротивляется: 200 человек приставы привлекли к административной ответственности. 36 протоколов пришлось составить из-за нарушения установленных во время судебного заседания правил, сообщает региональное УФССП.
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Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»
В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел …
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28 июня 2018, 10:34
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Назначен новый главный судебный пристав Самарской области
В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе …
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27 июня 2018, 01:53
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На Волге судебные приставы ловили должников из Самары
В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». …
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18 июня 2018, 11:58
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С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию
В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную …
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8 июня 2018, 04:58
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Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей
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21 мая 2015, 03:53
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Новые назначения в судах Самарской области
Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначениях в трех судах в Самарской области.
Судьей областного арбитража назначен Андрей Лихачев, должность судьи в суде Ленинского района Самары получила Ирина Фомина.
Фото: скриншот из архива …
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22 января 2015, 05:19
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В Самарской области выросло число арбитражных споров
Служители Фемиды фиксируют в Самарской области всплеск количества арбитражных споров. Истцы требуют банкротства компаний и стремятся к переделу целых рынков.
Только в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде за год число споров из-за срыва договоров по оказанию услуг увеличилось в полтора раза. На …
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11 ноября 2014, 01:39
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За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%
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7 февраля 2014, 11:39