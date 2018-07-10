Судьи Самарской области подвели итоги ушедшего года. За последний год самарцы стали на 40% чаще обращаться в суды через Интернет. При этом число уголовных дел за минувшие 12 месяцев сократилось почти на 6%. А вот гражданских стало больше на 10%. …