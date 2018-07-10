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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел 

28 июня 2018, 10:34
Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную 

8 июня 2018, 04:58
Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Управление судебного департамента по Самарской области объявило тендер на покупку санаторно-курортных путевок для судей региона и членов их семей. Цена контракта - 1,5 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Всего нужна 31 путевка. 24 из них - в санатории 
21 мая 2015, 03:53
Новые назначения в судах Самарской области

Новые назначения в судах Самарской области

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначениях в трех судах в Самарской области.

Судьей областного арбитража назначен Андрей Лихачев, должность судьи в суде Ленинского района Самары получила Ирина Фомина.  
Председателем Промышленного районного суда назначена Татьяна Керосирова.

Фото: скриншот из архива 

22 января 2015, 05:19
В Самарской области выросло число арбитражных споров

В Самарской области выросло число арбитражных споров

Служители Фемиды фиксируют в Самарской области всплеск количества арбитражных споров. Истцы требуют банкротства компаний и стремятся к переделу целых рынков.

Только в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде за год число споров из-за срыва договоров по оказанию услуг увеличилось в полтора раза. На 

11 ноября 2014, 01:39
За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

Судьи Самарской области подвели итоги ушедшего года. За последний год самарцы стали на 40% чаще обращаться в суды через Интернет. При этом число уголовных дел за минувшие 12 месяцев сократилось почти на 6%. А вот гражданских стало больше на 10%. 

7 февраля 2014, 11:39
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