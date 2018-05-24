Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. … В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала.