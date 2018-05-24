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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре
Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных …
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23 мая 2018, 10:02
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Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура
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21 мая 2018, 05:36
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Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора в Самаре
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18 мая 2018, 12:34
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Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре
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16 мая 2018, 11:17
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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ
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15 мая 2018, 03:38
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200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре
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15 мая 2018, 02:23
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре
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14 мая 2018, 04:18
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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7 мая 2018, 01:20