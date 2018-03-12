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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
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9 марта 2018, 03:40
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани
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7 марта 2018, 02:49
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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 03:30
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08
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Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»
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27 февраля 2018, 10:47
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В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор
В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
Во время работ по …
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10 февраля 2018, 12:52
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Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя
Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования …
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4 февраля 2018, 05:47
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В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства
Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.
По данным …
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30 октября 2016, 03:28
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Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King
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29 августа 2016, 02:40