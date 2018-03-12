Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти 28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.



Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, …