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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани

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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

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Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

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27 февраля 2018, 10:47
В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
 
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
 
Во время работ по 
10 февраля 2018, 12:52
Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования 
4 февраля 2018, 05:47
В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.

По данным 
30 октября 2016, 03:28
Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

В ресторане быстрого питания «Burger King» внезапно скончался молодой человек, который ожидал своего заказа. Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
28-летний мужчина стоял в очереди за едой. Неожиданно он потерял сознание и упал на глазах сотрудников 

29 августа 2016, 02:40
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