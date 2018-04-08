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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом 
6 апреля 2018, 03:17
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
5 апреля 2018, 04:53
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.

К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено 

2 апреля 2018, 03:38
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

В самарском микрорайоне «Кошелев парк» меняется расписание автобусных рейсов до станции «Смышляевка», где пассажиры пересаживаются на электропоезд. Об этом сообщила Самарская пригородная 
23 марта 2018, 04:32
В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
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