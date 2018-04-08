Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также от железнодорожного вокзала и и автовокзала к новому стадиона. Победитель конкурса будет определен 27 апреля.
Стоит отметить, что первый тестовый матч на стадионе «Самара-Арена» планируют провести 28 апреля. На этот день намечена встреча «Крыльев Советов» и воронежского «Факела».
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