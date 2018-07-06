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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре
В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.
Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 …
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16 мая 2018, 09:34
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Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре
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14 мая 2018, 11:15
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До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года
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16 апреля 2018, 10:14
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В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары
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13 апреля 2018, 09:10
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В Швеции ученые открыли новый вид снежинки
Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
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18 декабря 2017, 05:18
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Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке
Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп …
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30 октября 2017, 02:06
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Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд
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27 сентября 2017, 02:08