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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00
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Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары
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27 апреля 2018, 01:04
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Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?
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20 апреля 2018, 03:38
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)
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2 апреля 2018, 07:02
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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В мире празднуют День счастья
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20 марта 2018, 11:17
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!