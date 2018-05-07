12
42
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888b.     .d8888b.    .d8888b.   8888888888P   .d8888b.              .d8888b.  
 888  "88b   d88P  Y88b  d88P  Y88b        d88P   d88P  Y88b            d88P  Y88b 
 888  .88P   888    888         888       d88P    888                   888    888 
 8888888K.   Y88b. d888       .d88P      d88P     888d888b.   888  888  888        
 888  "Y88b   "Y888P888   .od888P"      d88P      888P "Y88b  `Y8bd8P'  888  88888 
 888    888         888  d88P"         d88P       888    888    X88K    888    888 
 888   d88P  Y88b  d88P  888"         d88P        Y88b  d88P  .d8""8b.  Y88b  d88P 
 8888888P"    "Y8888P"   888888888   d8888888888   "Y8888P"   888  888   "Y8888P88
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

В Самаре, в центре города, 1 мая введут запрет на продажу алкоголя. Он будет временным. С 8 часов утра до 14:00 розничная продажа спиртного будет полностью запрещена на Вилоновской (участок от Чапаевской до Галактионовской), Красноармейской (от Галактионовской до Чапаевской), на 

27 апреля 2018, 01:04
Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

В Самаре определена победительница регионального этапа конкурса красоты Мисс «Русское Радио».Финал и церемония награждения состоялась в ресторане Mr. Hadson.

Главными героинями вчерашнего вечера стали 12 конкурсанток. Девушки прошли строгий кастинг и 
20 апреля 2018, 03:38
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», радиостанция «Русское Радио» в Самаре и кинотеатр «Вертикаль»  дают вам уникальный шанс 25 апреля 2018 года первыми увидеть анимационную картину «Смешарики. Дежавю» (6+).

Главным героем третьего полнометражного фильма 
2 апреля 2018, 07:02
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
В мире празднуют День счастья

В мире празднуют День счастья

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, уже 47 лет подряд празднуется День Земли, объединяющий множество акций, направленных на защиту планеты как общего, глобального дома. А с 2012-го 20 марта отмечается Международный день счастья как основной цели человечества. Есть даже 

20 марта 2018, 11:17
Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!