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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге
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16 июля 2018, 12:33
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Названа причина эвакуации из офисных центров Самары
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22 июня 2018, 09:35
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
Подробности:
Названа причина эвакуации из …
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21 июня 2018, 05:53
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В гостинице «Волга» проводится эвакуация
В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности …
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21 июня 2018, 03:57