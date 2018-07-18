5
51
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

Во вторник, 17 июля, в Тольятти зафиксировали ЧП. По предварительным данным, примерно в 09:25 на Итальянском пляже в зеленой зоне Центрального района Автограда к воде подошла 77-летняя женщина. Пенсионерка почти сразу же упала. Очевидцы попытались помочь ей, но женщина скончалась 
18 июля 2018, 12:23
В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

Самарские следователи пытаются узнать причину странного взрыва в квартире на улице Медицинской, расположенной в Куйбышевском районе областной столицы. В ночь с 17 на 18 июля произошел хлопок газовоздушной смеси. 79-летняя женщина получила ожоги рук, и была доставлена на карете «скорой 
18 июля 2018, 10:43
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее 
16 июля 2018, 12:33
Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

В понедельник днем, 9 июля, персонал и посетителей вывели из торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в Самаре. В здании сработала пожарная сигнализация, на место событий тут же приехали сотрудники оперативных служб.
 
"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, 
9 июля 2018, 01:42
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.

Подробности:

Названа причина эвакуации из 
21 июня 2018, 05:53
В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности 
21 июня 2018, 03:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх