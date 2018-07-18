13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее …