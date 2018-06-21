«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.



Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять …