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Материалы по теме:

«Вандализм или искусство?»: Самарец написал баллончиком на машине послание туристам

«Вандализм или искусство?»: Самарец написал баллончиком на машине послание туристам

Один из самарцев решил оригинальным способом разделить со всеми гостями и местными жителями празднование чемпионата мира по футболу.

Мужчина обычной баллончиковой краской написал на своем «Рено Дастере» несколько фраз : «Самара в игре», «Welcome to Russia», «Fifa 2018».
 
19 июня 2018, 09:40
Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на

Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"

Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.

Джанни Инфантино высоко оценил 
17 июня 2018, 09:43
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.

Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
17 июня 2018, 03:13
«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту

«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подготовил подарок для лучшего футболиста. Об этом сообщает в Твиттер Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

«Лучшему игроку будет отдельный приз от Главы Самарской области, потому что это первый международный матч 
17 июня 2018, 02:00
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