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Материалы по теме:

Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018

Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018

Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет 

2 апреля 2018, 05:45
Самара потратит на дороги 720 млн рублей

Самара потратит на дороги 720 млн рублей

В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен 

2 апреля 2018, 09:00
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» 
2 апреля 2018, 09:21
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
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