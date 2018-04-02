Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений». Конечное предназначение субсидии в документе не уточняется.
По данным из открытых источников, под указанную категорию подходят как минимум 3 объекта. В ближайшее время продолжится строительство двухуровневой развязки на федеральной трассе М-5 под Тольятти, сейчас ведется сооружение Фрунзенского моста. Кроме того, неоднократно анонсировалось возведение нового моста через Волгу возле села Климовка Шигонского района.
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