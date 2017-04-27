Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов В Минфине обсуждается законопроект, вводящий нулевую ставку налога на доходы по гособлигациям, рассказали «Ведомостям» участники обсуждений и подтвердил чиновник Минфина. По законопроекту от налога будут освобождены доходы как по облигациям Минфина, так и по бумагам, выпущенным регионами. Сейчас российские компании платят …