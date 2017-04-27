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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Минфин готовится занимать деньги у россиян

Минфин готовится занимать деньги у россиян

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, 

27 февраля 2017, 01:28
Минфин выступил против снижения цен на водку

Минфин выступил против снижения цен на водку

Федеральный Минфин считает, что дешевая водка приведет к снижению доходов страны.

Министерство финансов России выступило против снижения цен на водку. По мнению ведомства, это может привести к выпадению доходов из бюджета.

Сейчас акциз и НДС в себестоимости одной 
30 сентября 2016, 02:08
Минфин может ослабить контроль за зарубежными счетами россиян

Минфин может ослабить контроль за зарубежными счетами россиян

Министерство финансов предложило ослабить контроль за операциями людей по их зарубежным счетам, пишут «Ведомости». В законопроекте ведомства говорится, что валютным резидентом не будет считаться тот, кто провел в России менее трех месяцев в году. Ранее для получения такого статуса достаточно 

8 сентября 2016, 02:51
Федеральный Минфин готов пойти навстречу малому бизнесу

Федеральный Минфин готов пойти навстречу малому бизнесу

Отменив льготы при уплате налога на имущество, чиновники заявили о намерении освободить от этого платежа владельцев небольших торговых помещений, сообщают "Ведомости". Налог с кадастровой стоимости объекта будут платить только те владельцы магазинов, площадь которых будет превышать прописанный в законе метраж. 

16 июля 2014, 06:27
Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов

Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов

В  Минфине обсуждается законопроект, вводящий нулевую ставку налога на доходы по гособлигациям, рассказали «Ведомостям» участники обсуждений и подтвердил чиновник Минфина. По законопроекту от налога будут освобождены доходы как по облигациям Минфина, так и по бумагам, выпущенным регионами.

Сейчас российские компании платят 

9 октября 2013, 03:46
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