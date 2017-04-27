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Минфин готовится занимать деньги у россиян
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, …
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27 февраля 2017, 01:28
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Минфин выступил против снижения цен на водку
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30 сентября 2016, 02:08
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Минфин может ослабить контроль за зарубежными счетами россиян
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8 сентября 2016, 02:51
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Федеральный Минфин готов пойти навстречу малому бизнесу
Отменив льготы при уплате налога на имущество, чиновники заявили о намерении освободить от этого платежа владельцев небольших торговых помещений, сообщают "Ведомости". Налог с кадастровой стоимости объекта будут платить только те владельцы магазинов, площадь которых будет превышать прописанный в законе метраж. …
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16 июля 2014, 06:27
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Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов
В Минфине обсуждается законопроект, вводящий нулевую ставку налога на доходы по гособлигациям, рассказали «Ведомостям» участники обсуждений и подтвердил чиновник Минфина. По законопроекту от налога будут освобождены доходы как по облигациям Минфина, так и по бумагам, выпущенным регионами.
Сейчас российские компании платят …
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9 октября 2013, 03:46