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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра
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21 февраля 2019, 08:20
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной …
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28 января 2019, 02:50
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Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области
Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
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20 августа 2018, 04:53
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В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
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15 декабря 2017, 10:05
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Запись к врачу через регистратуры отменят
В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через …
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11 августа 2017, 12:02
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К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы
Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
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18 мая 2017, 05:01
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