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Материалы по теме:

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В среду вечером, 20 февраля, в одном из самарских дворов в районе Телецентра застряли машины реанимации и скорой помощи. Местный житель заснял на видео, как автомобили буксуют и не могут проехать по заснеженному дворовому проезду. В итоге сотрудники «неотложки» взяли 
21 февраля 2019, 08:20
Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, 
6 февраля 2019, 08:40
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной 
28 января 2019, 02:50
Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
 
Участники опроса должны высказать свое мнение об открытости и доступности 
20 августа 2018, 04:53
В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют две новые поликлиники. Об этом стало известно в ходе визита в город главы региона Дмитрия Азарова в четверг, 14 декабря.

«В Тольятти в следующем году откроется две поликлиники. Детская рядом с Медгородком на 500 посещений 

15 декабря 2017, 10:05
Запись к врачу через регистратуры отменят

Запись к врачу через регистратуры отменят

В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через 

11 августа 2017, 12:02
К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
Оформление будет бесплатным. Всю процедуру можно пройти непосредственно в поликлинике. В фойе разместят 

18 мая 2017, 05:01
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