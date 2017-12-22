В Самарской области в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 запланировано проведение почти двух сотен массовых мероприятий, которые, по оценке МВД, могут посетить порядка 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь охранять порядок во время праздничных гуляний на улицы выйдут 704 полицейских. На рождественские службы, которые пройдут в 186 храмах области, ожидается почти 35 тысяч участников. Обеспечение безопасности в новогоднюю ночь и на Рождество обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Его провел глава региона Дмитрий Азаров.
«Новый год, Рождество - самые светлые, добрые праздники, но мы с вами знаем, что в эти дни повышается вероятность террористических атак, а также угроз нарушения общественного порядка. Мы должны иметь полную, стопроцентную уверенность в том, что наши граждане находятся в безопасности, защищены от любого вида угроз», - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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