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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида

Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида

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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

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15 мая 2019, 11:43
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