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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида
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5 июня 2019, 12:55
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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В Тольятти у парней из Тамбовской области нашли 300 граммов «синтетики»
В Тольятти возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества, продолжается расследование. Вечером 10 мая правоохранители остановили «Приору», водитель и пассажир которой, заметив силовиков, начали заметно нервничать. Полицейские …
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15 мая 2019, 11:43
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