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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
На улице Челябинской в Самаре горели крыши частных домов

На улице Челябинской в Самаре горели крыши частных домов

В воскресенье утром, 22 июля, стало известно о возгорании в частном секторе на улице Челябинской в областной столице. Когда пожарные приехали на место событий, то выяснилось, что горят кровли двух частных домов. Как пишут в группе «Спасение 24 Аварийно-спасательные 
23 июля 2018, 12:02
В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

Вчера, 29 июля, поздно вечером в одном из домов по улице Галактионовской Ленинского района Самары случился пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, там загорелись домашние вещи в подвале. Пламя охватило помещение площадью 25 квадратных метров.

На тушение выезжало 68 

30 июля 2016, 01:07
На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет

На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет

В субботу, 20 сентября, около 16:52 начался пожар на улице Потапова в Октябрьском районе Самары. Как сообщает областное ГУ МЧС, горели хозпостройки - баня, сараи, туалет. Общая площадь возгорания - 150 квадратных метров. Очевидцы отмечают, что рядом с местом пожара 

21 сентября 2014, 07:20
В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта

В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта

В пятницу, 8 августа, в 20:33 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на проезде Мальцева. Как сообщает областное МЧС, это горела крыша цеха по производству пенопласта. Общая площадь возгорания - 100 кв. метров. На место происшествия прибыли 57 человек 

9 августа 2014, 11:19
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