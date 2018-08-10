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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
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10 августа 2018, 09:54
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Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области
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10 августа 2018, 09:39
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На улице Челябинской в Самаре горели крыши частных домов
В воскресенье утром, 22 июля, стало известно о возгорании в частном секторе на улице Челябинской в областной столице. Когда пожарные приехали на место событий, то выяснилось, что горят кровли двух частных домов. Как пишут в группе «Спасение 24 Аварийно-спасательные …
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23 июля 2018, 12:02
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В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской
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30 июля 2016, 01:07
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На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет
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21 сентября 2014, 07:20
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В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта
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9 августа 2014, 11:19