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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
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19 сентября 2018, 11:37
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На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области
В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных …
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19 сентября 2018, 11:05
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам
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19 сентября 2018, 09:37
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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41