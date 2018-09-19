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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре произошла массовая авария, причем, в числе пострадавших оказались пешеходы. По данным полиции, 49-летний водитель Lada Largus ехал в 07:40 по улице Ново-Вокзальной. При повороте налево около дома № 304 по проспекту Карла Маркса легковушка 
19 сентября 2018, 12:28
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных 
19 сентября 2018, 11:05
Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей 
19 сентября 2018, 10:53
Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно под Сызранью произошло ЧП. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели грудная клетка, 
18 сентября 2018, 01:33
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
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