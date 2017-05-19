Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает нескольких этапов. В частности, компания организует опрос в Сети, чтобы определить количество заинтересованных в этом проекте автомобилистов.
Вместе с тем подрядчикам нужно составить прогноз развития территории в районе «Центральной», установить основные транспортные узлы, осуществить натурные обследования потоков. На основе этих сведений эксперты оценят тарифы за проезд по дороге для каждой группы транспортных средств и доход, который принесут эти сборы. Ранее Минтранс сообщал, что проезд по загородному участку магистрали станет платным.
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