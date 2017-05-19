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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выберет компанию, которая разработает транспортную модель по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района". Как сообщается на портале госзакупок, максимальная стоимость 

3 мая 2017, 11:17
Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни

Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни

60% от этого числа остались бы на своем прежнем месте трудоустройства, 19% сменили бы работодателя.
28 апреля 2017, 05:17
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века

ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века

Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
Прежде всего уровень счастья россияне 

26 апреля 2017, 11:16
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
Техосмотр в России хотят ужесточить

Техосмотр в России хотят ужесточить

С таким предложением выступил Минтранс. Как следует из проекта, в частности предлагается тщательнее диагностировать световые приборы. Речь идет как об основных фарах, так о ближнем и дальнем свете, а также противотуманных.
Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого 

20 апреля 2017, 10:08
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

7 апреля 2017, 05:04
Сколько получают самарцы?

Сколько получают самарцы?

70 процентов самарцев недовольны своей зарплатой, для полного счастья им нужно свыше 80 тысяч рублей в месяц, сообщают исследователи.
6 апреля 2017, 03:30
В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание с участием министра транспорта России Максима Соколова

В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание с участием министра транспорта России Максима Соколова

В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание "О ходе реализации программы "Безопасные и качественные дороги" с участием министра транспорта России Максима Соколова.
На развитие дорожной сети в регионах правительство страны выделило 30 млрд рублей. Наибольшая сумма - 1,8 млрд 

3 февраля 2017, 01:14
Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 

19 января 2017, 05:04
На дороги Самарской области в 2017 году выделят 2 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2017 году выделят 2 млрд рублей

В 2017 году на содержание дорог в Самарской области будет выделено почти 2 миллиарда рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика объявил региональный Минтранс. В областной столице речь идет о поддержании в хорошем состоянии участка Московского шоссе на отрезке от Мичурина 

18 ноября 2016, 04:49
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