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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

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6 июня 2019, 04:27
Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом 
6 июня 2019, 12:11
В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В  четверг, 6 июня, в 09:40 на улице Котовского в Сызрани автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную у обочины машину ДПС, около которой стоял сотрудник Госавтоинспекции. Водителя «десятки» увезли на карете «скорой помощи» в тяжелом состоянии, 
6 июня 2019, 11:08
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

Странная история произошла на днях в Октябрьске: 8-летний мальчик получил травму во время завтрака. 3 июня мама ребенка приобрела в местном супермаркете нарезной батон и сделала бутерброды. Но как только ее сын откусил кусок хлеба, так раздался крик - кусок 
5 июня 2019, 04:43
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Самарской области ищут 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочка не выходит на связь с 27 мая, она исчезла в Тольятти после Последнего звонка. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.
29 мая 2019, 10:51
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47
В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до 
14 мая 2019, 04:18
В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, сотрудники полиции «поймали» за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это неподалеку от рынка «Норд», пишет в ВК «Ночной патруль 
2 мая 2019, 03:43
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