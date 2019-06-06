Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по … Стали известны подробности утреннегов кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по