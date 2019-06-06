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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
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6 июня 2019, 04:27
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал
Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по …
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6 июня 2019, 01:09
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Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина
В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом …
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6 июня 2019, 12:11
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В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД
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6 июня 2019, 11:08
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
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6 июня 2019, 09:40
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
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5 июня 2019, 12:31
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка
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29 мая 2019, 10:51
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В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка
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27 мая 2019, 03:47
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В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути
Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до …
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14 мая 2019, 04:18
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В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем
В Самаре в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, сотрудники полиции «поймали» за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это неподалеку от рынка «Норд», пишет в ВК «Ночной патруль …
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2 мая 2019, 03:43
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