77 миллионов рублей заплатит Самарская областная станция скорой медицинской помощи за услуги по перевозке медиков. Победителем объявленного тендера стало ООО «Феникс-менеджмент». Речь идет о работе в Новокуйбышевске и Чапаевске, где компания должна будет предоставить 6 и 4 автомобиля для бригад соответственно. Контракт рассчитан на три года, по такой схеме скорая помощь в этих городах работает уже несколько лет. Как показывает практика, это экономически выгоднее, чем содержать собственный автопарк. Предприниматели предоставляют современные машины, оснащённые всем необходимым оборудованием, занимаются их техобслуживанием и поддерживают в работоспособном состоянии. В цену контракта входит и стоимость топлива. В Новокуйбышевске бригады передвигаются на фургонах «Мерседес», в Чапаевске работают еще и «ГАЗели».
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