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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти
Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия …
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16 июля 2018, 10:26
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти
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13 июля 2018, 05:07
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Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
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13 июля 2018, 11:55
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Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти
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13 июля 2018, 09:04
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В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей
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12 июля 2018, 11:31
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20
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Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор …
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25 октября 2017, 06:05
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Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору
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23 января 2017, 05:44
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Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин
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10 января 2017, 03:19