Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти … В лесу в Автозаводском районе Автограда прохожие наткнулись на жуткую находку. Как рассказали очевидцы в паблике "Тольятти", в этом месте уже давно установлен крест и рядом висят таблички с молитвами, но недавно на кресте "распяли" чучело человека. Непонятно, кто и