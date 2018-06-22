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Материалы по теме:

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Более 1000 самарцев пришли к горельефу

Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, на площадь Славы почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более тысячи самарцев. Цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, 
22 июня 2018, 01:10
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за 

22 июня 2018, 11:29
Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.

По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение 
16 января 2018, 10:23
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
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