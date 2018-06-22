В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории сыграет в Самаре. Это будет третий матч ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена». 17 июня в Самаре сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики 1:0, а 21 июня футболисты из Дании и Австралии сыграли вничью 1:1. 28 июня состоится матч сборных Колумбии и Сенегала, 2 июля – игра 1/8 финала, 7 июля – встреча 1/4.
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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»
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21 июня 2018, 04:41
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю
Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, …
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9 июня 2018, 09:03
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Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары
В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время …
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16 марта 2018, 10:29
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Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей
Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.
По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение …
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16 января 2018, 10:23
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Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
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19 декабря 2017, 04:54